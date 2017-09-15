Квартиры в построенных по программе реновации домах покажут в Москве

Власти Москвы откроют еще девять шоу-румов в уже построенных жилых домах, предназначенных для переселения по программе реновации. Об этом говорится в сообщении департамента строительства Москвы.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, горожане смогут увидеть примеры одно-, двух-, и трехкомнатных квартир в разных округах города. В настоящий момент власти составляют график посещения.

Он отметил, что к использованию по программе реновации предусмотрены 113 стартовых площадок.

Один из первых шоу-румов создан на ВДНХ, остальные расположены в основном на юго-западе Москвы.