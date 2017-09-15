РМК и ЧУК займутся рекультивацией Коркинского карьера вместе

Сразу две организации займутся рекультивацией Коркинского карьера - Томинский ГОК и Челябинская угольная компания. Уже в следующем году здесь начнет работу совместное предприятие ООО «Промрекультивация», которое создано на равных правах. Его директором назначен Николай Джемилев.

Напомним, что Коркинский карьер начали разрабатывать в 30-х годах прошлого века, и почти за сто лет запасы угля в нем практически исчерпались. Зато отвалы оказались весьма значительными. В бортах разреза бушуют эндогенные пожары и пыльные бури, они регулярно сползают вниз, угрожая утянуть за собой окрестные здания. Кроме того, в этом году заканчивается лицензия на недропользование, и множество местных жителей, которые поколениями трудились на разработке карьера, рискуют остаться без работы.

Для того, чтобы решить все проблемы разом, было решено отработанный материал от разработки Томинского ГОКа перенести по специальным пульпопроводам прямо в карьер. Это позволит убрать хвостохранилище с территории ГОКа и запечатать карьер. Кроме того, здесь после переквалификации смогут работать специалисты.

Более 120 рабочих мест будет создано непосредственно в ООО «Промрекультивация», еще 150 человек планируется перевести в компанию «ЮжУралЗолото». Другие работники, если пожелают трудиться на предприятиях группы РМК, получат возможность переобучиться на различные специальности на Михеевском ГОКе.

Как рассказал президент Русской медной компании Всеволод Левин, благодаря такому решению будет рекультивирован Коркинский разрез и обеспечена занятость местного населения.

- Это важная социально-экологическая миссия, которую мы были рады на себя взять в рамках строительства Томинского горно-обогатительного комбината, - уточнил Всеволод Левин.