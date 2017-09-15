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Яшину вернули изъятые пять лет назад по «болотному делу» деньги

15 сентября 2017, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Яшину вернули изъятые пять лет назад по «болотному делу» деньги
argumenti.ru

Следственный комитет вернул члену бюро федерального политсовета движения «Солидарность» Илье Яшину деньги, изъятые в ходе обыска по «болотному делу» в его съемной квартире в июне 2012 года.

Следователи взломали дверь, когда самого Яшина не было дома, и вынесли все найденные там деньги. Сам активист отмечал, что «забрали буквально все его сбережения». Все пять лет они продолжали оставаться у СК, несмотря на поданные иски в суд. Отсудить сбережения удалось лишь в мае этого года. Судья постановил вернуть деньги в течение месяца, однако Следственный комитет отдал сбережения Яшина только 15 сентября.

Примечательно, что это случилось после выигранных выборов, отмечает Яшин в Facebook. После муниципальных выборов 10 сентября Яшин объявил о победе движения «Солидарность» на выборах в Красносельском районе Москвы.

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