В Челябинске не согласовали проведение митинга «СтопГОК»

За участие в несанкционированном митинге пришедших ждут административные штрафы и даже тюремный срок. Об этом предупредили сотрудники региональной полиции.

Митинг организации «СтопГОК» запланирован на 17 сентября на Алом поле, однако его проведение не было разрешено властями города. За участие в несанкционированном митинге, предупреждают сотрудники полиции, участникам грозят штрафы на сумму от 10 тысяч рублей, юрлица заплатят в пять раз больше.

Как пояснила руководитель региональной пресс-службы ГУ МВД России, майор внутренней службы Ольга Штерк, если нарушение будет неоднократным, то сумма штрафа существенно вырастет и может достигнуть 1 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрены и более жесткие меры: обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от 1 до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет. В качестве самого сурового наказания участникам несанкционированного митинга грозит лишение свободы на этот же срок.