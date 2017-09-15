Монархическая партия хочет, чтобы Поклонская стала президентом России

Основатель Монархической партии России Антон Баков в пятницу, 15 сентября, сообщил, что поддержит депутата Госдумы Наталью Поклонскую, если она решит баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году.

Баков подчеркнул, что партия имеет желание принять участие в президентской кампании и очень уважает Поклонскую, передает РИА "Новости".

Лидер Монархической партии добавил, что намерен всерьез обсудить этот серьезный вопрос с депутатом Натальей Поклонской и планирует буквально "сегодня-завтра" позвонить ей. Отметим, что в настоящий момент в общественном объединении состоят 648 человек.



