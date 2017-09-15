МЭР: ушел из жизни торговый представитель РФ в Нидерландах Черевко

В пятницу в Министерстве экономического развития России сообщили о том, что из жизни ушел торговый представитель РФ в Нидерландах Александр Черевко.

Организм мужчины, который в начале текущего года попал в больницу, в последнее время поддерживали системы жизнеобеспечения. Как уточняет РИА "Новости", в минувший четверг спецборт МЧС России транспортировал торгпреда РФ из Амстердама в Москву. Черевко находился в тяжелом состоянии.

Сегодня глава МЭР Максим Орешкин и сотрудники ведомства выразили соболезнования близким Александра Черевко в связи с его кончиной.