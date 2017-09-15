Наказание для авиадебоширов может быть ужесточено

Наказание для авиадебоширов в России может быть серьезно ужесточено.

Данное предложение выдвинули в Минюсте РФ, где также отметили, что разработка соответствующего законопроекта уже началась. Меры административной ответственности, которые сейчас применяются к нарушителям безопасности эксплуатации самолетов, были установлены в 2009 году и требуют доработки.

Как уточняет РИА "Новости", предлагается ужесточить наказание за управление воздушным судном лицом, не имеющим соответствующего права, лицом, находящимся в состоянии опьянения, а также за невыполнение лицами, которые находятся на борту самолета, указаний командира.