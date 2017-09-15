Парк "Зарядье" потратит 880 тыс. рублей на противокражное оборудование
15 сентября 2017, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]
Руководство парка "Зарядье" намерено потратить 880 тысяч рублей на противокражное оборудование с системой подсчета посетителей.
Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок. Парку "Зарядье", согласно последней информации, требуются антенны Synergy, счетчики посетителей территории Hella и специальные защитные аксессуары к оборудованию.
Подчеркивается, что общая стоимость всех вышеуказанных предметов достигает 880 тысяч рублей.
Напомним, ранее вандалы повредили окно медиацентра, стеклянный купол парка, а также вытоптали огромное количество посадок.