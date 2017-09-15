Руководство парка "Зарядье" намерено потратить 880 тысяч рублей на противокражное оборудование с системой подсчета посетителей.

Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок. Парку "Зарядье", согласно последней информации, требуются антенны Synergy, счетчики посетителей территории Hella и специальные защитные аксессуары к оборудованию.

Подчеркивается, что общая стоимость всех вышеуказанных предметов достигает 880 тысяч рублей.

Напомним, ранее вандалы повредили окно медиацентра, стеклянный купол парка, а также вытоптали огромное количество посадок.