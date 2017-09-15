Стоянка у посольства США в Москве теперь доступна для всех

Стоянка у посольства США в Москве ликдирована из-за нехватки мест, заявил столичный паркинг. Ранее из-за ухудшения отношений России и США власти лишили парковки американские консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.



Власти Москвы ликвидировали стоянку у здания диппредставительства США на улице Большой Девятинский переулок. Ранее спецстоянок лишились консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.



Московские власти обосновали ликвидацию спецпарковки острой нехваткой парковочных мест. Теперь стоянка доступна для всех желающих.





