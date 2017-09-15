Иностранных онлайн-продавцов в России хотят обложить налогом

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), включающая в себя 37 российских ритейлеров, предлагает ввести налог для иностранных конкурентов, вроде AliExpress, Amazon и eBay.



Иностранные интернет-продавцы имеют явное конкурентное преимущество за счет освобождения от НДС и таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до тысячи евро и весом до 31 кг. Между тем, интернет-рынок в России продолжает расти, а основную долю прибыли получают не отечественные поставщики.

Для иностранных компаний авторы поправок в Налоговый кодекс предлагают исчислять налог упрощенным методом, как в случае с «налогом на Google» - в 15,25% от конечной цены товара. АКИТ также предлагает наделить ФНС правом направлять ритейлеру требование о блокировке его сайта в случае неуплаты налога. Если предупреждение не подействует, налоговая служба вправе обратиться в суд и Роскомнадзор с требованием заблокировать сайты неплательщиков.



