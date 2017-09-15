Власти Москвы: в столице значительно увеличится количество велосипедистов

Власти Москвы убеждены, что в скором времени в столице значительно увеличится количество велосипедистов.

Предполагается, что это произойдет уже в сентябре в связи с открытием улиц после реконструкции. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов отметил, что велополоса на Бульварном кольце в процессе реконструкции была продлена на 2,6 километров в каждом направлении. Как уточняет РИА "Новости", теперь любители велосипедных прогулок смогут свободно ездить по всему Чистопрудному, Покровскому, Яузскому, а также Голевому бульварам.

Уточняется также, что на Бульварном кольце установили около 46 новых светофоров, а уже к концу месяца специалисты закончат наносить разметку.