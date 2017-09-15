ВКС России пять раз за неделю вылетали на перехват самолетов-разведчиков
15 сентября 2017, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]
Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России пять раз за минувшую неделю вылетали на перехват иностранных самолетов-разведчиков у своих границ. Нарушений воздушного пространства страны не было допущено.
У границ России воздушную разведку вели 37 летательных аппаратов, основная часть которых (25) была сосредоточена на западном направлении.
Неделю назад Минобороны отчиталось о девяти подобных вылетах.