105 лет назад была изобретена машина для порки

105 лет назад, в сентябре 1912 года в США в штате Иллинойс некий профессор Дов Эндрю придумал машину для порки.



Аппарат весит 20 фунтов и построен из алюминия и бамбука. Секущие стержни приводятся в движение зубчатым колесом, соединённым ременной передачей с маховиком. Машина отпускает 35 ударов в минуту, но имеет регулятор, позволяющий производить порку с желаемой скоростью.



В США в описываемые времена секли вовсю – там последний судебный приговор, связанный с битьём плетьми, был вынесен лишь в 1952-м. Уж больно по-американски выглядит сама идея – совместить технический прогресс и исполнение наказания. Вспомните электрический стул!



Профессор Эндрю в знак протеста против упразднения своей чудесной машины сам ложится под её ножи – и гибнет. «Не делай розги для собственной спины» – есть такая английская пословица



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