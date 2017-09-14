Большинство россиян довольны своей работой, но недовольны зарплатой

Основная доля российских трудящихся (82%) официально оформлена на работе, 16% трудятся в теневом секторе, показал опрос. В большинстве своем (88%) у людей одно место работы, 9% имеют две работы, 2% - три.

Три четверти (73%) опрошенных специалистами ФОМа россиян довольны своей работой, четверть (25%) - не испытывает удовлетворения на службе. При этом размер зарплаты устраивает лишь треть (37%) работающих, 61% респондентов не довольны уровнем своей зарплаты.

Подавляющее большинство занятых россиян удовлетворены отношениями в коллективе (90%), графиком работы (83%), условиями труда (80%), загруженностью на рабочем месте (66%). 27% респондентов пожаловались на загруженность, но были и такие, у кого обязанностей слишком мало - 4%.

Ранее социологи назвали тройку российских городов, работающее население которых чаще всего сталкивается со стрессом на работе.