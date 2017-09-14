Почему так привлекательны транспортные льготы для инвалидов

В Москве стали всё больше выдавать парковочных разрешений для автовладельцев-инвалидов. Между тем, согласно различным статистическим показателям, их число в стране ежегодно уменьшается. С чем же тогда связан такой небывалый бум? И откуда столько дорогих иномарок на стоянках для инвалидов?



Какие льготы вообще положены, если автомобиль зарегистрирован на инвалида? Во-первых, согласно ПДД, инвалиды 1-й и 2-й групп, а также машины, перевозящие их, могут безнаказанно парковаться под знаками, которые запрещают стоянку. Во-вторых, в самой столице действуют правила, по которым инвалид любой группы может оформить специальное парковочное разрешение. Оно выдаётся на автомобиль. И после этого оставлять свою машину (или же это может делать водитель, который его возит) на местах, обозначенных знаком или разметкой «стоянка для инвалидов». Опять же бесплатно, даже если она находится в зоне платной парковки.



Ещё одна льгота – инвалиды 1-й и 2-й групп в Москве освобождены от налогов на автомобили мощностью до 200 л.с.



В целом уже набирается неплохой список льгот, который может сподвигнуть людей на то, чтобы регистрировать свои автомобили на родственников, которым полагается такая забота государства. А иногда парковочные разрешения оформляются на посторонних людей за солидную плату.



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