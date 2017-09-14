Уникальная российская технология переработки мусора оказалась никому не нужной

2017 год объявлен в нашей стране Годом экологии. На благие экологические цели федеральный бюджет расщедрился на 76,5 млрд рублей. Ещё на 194 млрд проведут 234 неких мероприятия. Идёт сплошной информационный треск об одной из гигантских и очень опасных экопроблем – утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО). Проще говоря – нашего с вами мусора.



Между тем в нашей стране уже много лет существует уникальная технология термической переработки ТБО, которая не просто выдаёт дешёвую электро-, тепловую энергию и безопасный строительный материал, но и позволяет уничтожать свалки без остатка и вреда для здоровья населения. Но чиновники предпочитают осваивать сотни миллиардов рублей, покупая за рубежом оборудование, которое категорически не подходит для российских мусорных реалий и попросту травит наш народ…



Более десяти лет Владимир Пурим и его единомышленники – энергетики и химики бились над решением этих и других сопутствующих проблем. – Приучить наш народ к полной сортировке мусора в обозримом будущем по объективным и субъективным причинам не получится. Значит, надо сжигать всё вместе, вплоть до холодильников и стиральных машин, которые тоже тащат на помойки родины. Без сортировки и просушивания. Если при одноступенчатом сжигании почти треть отходов не дожигается, а яды летят в трубу или также хоронятся на спецполигонах, значит, надо сделать пятиступенчатое каскадное сжигание и дожигание (вплоть до разрыва молекулярных связей!) продуктов неполного их сгорания. При этом попутно надо было решить проблему утилизации шлаков, эффективной выдачи и приемлемой стоимости тепло- и электроэнергии. А заодно очистить переполненные свалки и полигоны, не только обеспечив постоянную загруженность наших ТЭС, но буквально спасти население от их смертельного воздействия. Все задачи в нашей технологии решены, – говорит изобретатель.



Как результат многолетней работы – патенты на изобретение и восторженные отзывы таких серьёзных организаций, как Российская академия наук (РАН), Главгосэкспертиза, НИИ гигиены им. Эрисмана и Всероссийский теплотехнический институт (ВТИ).



Казалось бы – вот оно, мусорное счастье! Жги и перерабатывай себе тонны отходов и получай практически дармовое электричество, тепло, строительный материал. Ответственные руководители регионов должны драться в очереди за разработку конструкторской документации! Вместо этого «ТЭПэнерго» выгоняют из трёх крохотных комнат, снятых под офис, – нет денег на оплату аренды. Скоро придётся продавать и само название. Но не секреты фирмы.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



