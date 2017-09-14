Задержаны первые подозреваемые в «телефонном терроризме», но это совсем не те люди, которые несколько дней держали в напряжении полицию и экстренные службы. По большей части, это хулиганы-подростки.



Задержанными оказались несколько подражателей, которые сообщали о минированиях уже после того, как узнали о массовых эвакуациях, сообщает «Коммерсантъ». Быстро выйти на их след позволило то, что они звонили с обычных телефонов, а исполнители телефонной атаки использовали IP-телефонию для анонимного звонка. Около 90% поступивших угроз были скоординированы.



Спецслужбы отрабатывают две версии источника атаки: звонки могут идти с территории Украины, за массовым телефонным терроризмом стоят причастные к ИГ лица. Ранее ФСБ заявила, что в скором времени будет объявлено о розыске подозреваемых.



