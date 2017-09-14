Соцсети высмеяли власти Украины за решение углубить Азовское море

Решение руководства Украины углубить Азовское море стало предметом многочисленных шуток пользователей социальных сетей.

Многие комментаторы отметили в своих постах, что в Киеве уже не в первый раз анонсируют масштабные проекты, однако они остаются нереализованными. В качестве примера было приведено строительство «стены» на границе с Российской Федерацией. Кроме того, часть пользователей вспомнила шутку об украинских историках, которые доказали, что Черное море якобы выкопали «древние украинцы».

О том, что киевские власти запланировали увеличить глубину Азовского моря, стало известно ранее в четверг.