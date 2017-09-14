Крымчане проучили москвича за неправильную парковку

Жители Судака проучили одного из автомобилистов, припарковавшегося в неположенном месте, машина которого перекрыла доступ к мусорным бакам. Об этом пишет издание «Аргументы недели - Крым».

Турист из Московской области припарковал автомобиль на перекрестке улиц Морская и Ушакова, неподалеку от гостиницы «Солдайя», сообщил на своей странице в Facebook крымский блогер Sandro Kiriak.

В качестве наказания неправильно припаркованный автомобиль превратили в свалку, вывалив на крышу и капот кучу мусора и отходов.

«Пусть так будет с каждым мудлом, как вот с этим на «форде» с материковыми номерами, которое будет препятствовать вывозу мусора – или просто... парковать свое транспортное средство в неположенном месте. Это по-нашему – по-крымски», – написал блогер.

Судя по комментариям к посту, судакчане полностью поддержали такую инициативу, чтобы в дальнейшем и другим «хамам» был урок.















