Ювелирный Благотворительный бал отмечает юбилей

27 сентября 2017 года в Москве, по традиции в Зале Торжеств «Гильдии ювелиров России», состоится V Ювелирный Благотворительный Бал «Во славу ювелиров России», который станет в этом году юбилейным.

Ювелирный Благотворительный Бал, за пять лет снискавший славу одного из лучших отраслевых мероприятий России, сочетает различные виды искусств – танцевальное, музыкальное, ювелирное. Цель Бала: возрождение и сохранение лучших традиций российской культуры, привлечение внимания общественности к ювелирной отрасли и консолидация представителей отраслевого сообщества, демонстрация изделий лучших современных мастеров ювелирного искусства.

Организаторы бала: Ассоциация «Гильдия ювелиров России», Фонд развития ювелирного искусства России.

Генеральный партнер: Отраслевой холдинг РЕСТЭК JUNWEX.

Партнер танцевальной программы - Центр светской бальной культуры «Золотой Клуб».

Ювелирный Благотворительный Бал в этом году посвящается: 175-летию основания фирмы Фаберже и 130-летию появления ее Московского отделения; 120-летию – российского золотого рубля; 255-летию со дня основания Бриллиантовой комнаты Российского Императорского двора; а также 50-летию Телецентра «Останкино», который также выступил партнером Бала - у всех гостей мероприятия будет ценная возможность сфотографироваться рядом с любимыми персонажами из известных советских фильмов.

Во время Ювелирного бала традиционно проходит благотворительная лотерея. В этом году собранные средства пойдут на помощь в приобретении технических средств профильным учебным заведениям, обучающим по профессии «ювелир»: Политехническому колледжу № 13 имени П.А. Овчинникова и Колледжу декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже.

Гостей ожидает костюмированный бал в лучших традициях русской бальной культуры. Вальсы, польки, менуэты, мазурки и, конечно же, кадриль прозвучат в исполнении Губернаторского оркестр Московской области (дирижер - Заслуженный артист Московской области Сергей Пащенко), а изящные пары под руководством танцмейстеров - Елены Жуковой и Сергея Матвеева – не дадут усомниться в том, насколько благородно и красиво искусство бального танца.

Однако исторической танцевальной частью бал не ограничивается и за ней следует эстрадно-музыкальная часть при участии специальных гостей – перед гостями выступят певица, золотой голос групп «Мираж» и «Фея» - Светлана Разина и певец, продюсер, солист золотого состава группы «На-на» Владимир Лёвкин, виртуозная скрипачкаViva Skripka. Также гостей ждет гала-ужин. В программе принимают участие «Мисс Fashion» проекта #имиджвсе.

Гости бала: владельцы и топ-менеджеры крупных ювелирных компаний России из более чем 30 регионов России, представители государственных структур, искусствоведы и коллекционеры, деятели культуры и звезды шоу-бизнеса.

Ведущий вечера – Борис Черкасов

Адрес: ул. Веткина, 4.

Сбор гостей - 18.00

Генеральный партнер - РЕСТЭК Junwex

Партнеры благотворительной лотереи:

Ювелирный дом «Эстет», часовой бренд «НИКА», швейцарский часовой бренд Philippe de Cheron, компания Swarovski gemstones, ювелирные брендыGevorkyan, Ани М, GohfeldJewellery, YKstyle, компания Bijou Tresor, Колледж декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже, Политехнический техникум № 13 им. Павла Овчинникова, торговая марка«Бахметевъ», художник Елена Наумова, дизайнерский бренд AleksandraKozlovskaya, отель Valesko Hotel&SPA, Международная ювелирная академия IJA.

Косметические бренды: Kamill (линия косметических средств на основе экстракта ромашки), DryDry (парфюмерно-косметические средства) , Skinlite (натуральная южнокорейская косметика), Selenium (натуральная органическая косметика из Латвии), парфюмерный бренд Sergey Gubanov EAU4U, парфюмерный бар AROMA EVENT, школа визажа и грима Estel Shine, сеть салонов красотыMGBeautysalons, Estelare (средства эстетической косметологии), агентство имиджмейкера и стилиста Жанны Черняковой #имиджвсе, клиника эстетической медицины и пластической хирургии «Оттимо», Глазная клиника Федоровой Ирины Святославны «Центр ФИС».

Партнеры концертной программы:

Центр светской бальной культуры «Золотой клуб», Губернаторский оркестр Московской области , Международный бизнес-клуб «Деловое партнерство», клуб «Деловые люди», Телецентр «Останкино»,Танцевальные клубы GallaDance.

Партнеры банкета:

Бренд натуральной осетровой икры «Золото Каспия», премиальная водка ORGANIKA, Виноторговая компания Fort, бренд натурального кофе Живой Кофе, поставщик тропических фруктов «ЯизТая»

Информационные партнеры:

Телеканал Russian Music Box, ИА Intermedia, ИД «Экономическая газета», газета «Аргументы недели», журналы «Навигатор ювелирной торговли», «Русский ювелир», «Гильдия ювелиров России», «Эстет», Jewel&Travel, «Бизнес и люди», портал Ювелир.INFO, агентство Rough&Polished.

Сайт Ювелирного благотворительного бала www.jewelryball.ru.