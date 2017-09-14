Крым обороняется от исторических фальсификаций

Фальсификация исторических фактов была заложена еще в период нахождения Республики Крым в составе Украины и ощущается она до сих пор.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил редактор военно-исторического журнала «Military Крым», президент благотворительного фонда «Военная слава Крыма» Сергей ЧЕННЫК, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

«Мы сидим в глухой обороне, при этом, защищаемся не лучшим образом (от исторических фальсификаций, – ред.), кое как и кое где, поскольку у нас нет в этом целостности. А надо, наоборот, брать пример с наших врагов и приступать к наступательным действиям в вопросах истории и идеологии», — сказал ЧЕННЫК.

В свою очередь радиоведущий, писатель и блогер Армен ГАСПАРЯН считает, что историческая наука превратилась в очень яркий и опасный инструмент политики.

«Мы видим, как сегодня, посредством изменения акцентов в исторических событиях, можно, по сути, переформатировать сознание целой нации. Имею в виду, конечно, соседнюю Украину, которая стала самой яркой жертвой этого процесса», — сказал ГАСПАРЯН.

По его словам, чтобы избегать подобных фальсификаций истории, необходимо прикладывать серьезные государственные усилия и поощрять историков-энтузиастов, которые на протяжении многих лет занимаются правдивым изучением тех или иных событий.