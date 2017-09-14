Сергей Собянин заложил капсулу в основание диагностического корпуса, который станет первым зданием создаваемого в Сколкове Международного медицинского кластера. В клиниках, оснащенных самым современным оборудованием, будут совместно работать российские и зарубежные врачи, сообщает портал "Москва 24"

Власти обещают, что будущий медицинский кластер станет самым современным в Москве и мире, медицинские учреждения ничем не будут уступать лучшим зарубежным клиникам.



Благодаря его созданию россияне получат дополнительные возможности для получения высококвалифицированной медицинской помощи, а отечественные врачи – доступ к лучшим мировым методикам лечения.

В течение 10–15 лет на территории медицинского кластера планируется разместить до 15 клиник, специализирующихся на лечении наиболее тяжелых и распространенных недугов. В частности, появятся центры онкологии, кардиологии, ортопедии, травматологии и неврологии.



В кластере разместятся научные предприятия по разработке, производстве и внедрении лекарств, медицинских технологий и изделий, а также образовательные организации. Здесь также будут заниматься повышением квалификации российских врачей и других медработников, в том числе с привлечением международных экспертов.



В рамках создания кластера построят флагманский клинико-диагностический, образовательно-медицинский и онкологический центры, инфраструктурные объекты, помещения для офисов исследовательских компаний. Общая площадь клиник составит порядка 450 тысяч квадратных метров. Они смогут обслуживать до 380 тысяч пациентов в год.

Диагностический корпус