50 УК в Екатеринбурге не готовы к отопительному сезону

50 управляющих компаний в Екатеринбурге до сих пор не погасили задолженность перед поставщиком тепла. Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», общая задолженность составляет 542,2 млн рублей. Следует отметить, что должникам теплоэнергию подавать не будут, соответственно, 18 сентября часть жилфонда столицы Урала останется без отопления.

Больше всего компаний-должников в Чкаловском и Орджоникидзевском районах города.

В Чкаловском районе акты готовности к зиме не получили дома 10 обслуживающих организаций. Самым злостным неплательщиком, по традиции, является УК «Чкаловская», её долг составляет 166,3 млн руб. Далее следуют: ООО «УК «РОДОНИТ»(14,3 млн руб.), ТСЖ «Родонитовая 32» (4,8 млн руб.), ООО «УК «РОЩИНСКАЯ» (6,2 млн руб.), ЖСК «РОЩИНСКИЙ-7.1» (4, 2 млн руб.), ТСЖ «Родонитовая 8» (4 млн руб.), ТСЖ «Уютный Дом» (1,3 млн руб), ООО «Екатеринбургское предприятие ЭКО» (2,6 млн руб.), ЖК «Металлист» (1,6 млн руб.) и «ЖК 183» (1,5 млн руб.).

В Орджоникидзевском районе условия, необходимые для включения тепла, не выполнили также 10 компаний: ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» (7,6 млн руб.), ТСЖ «Эльмашевское» (6,4 млн руб.), ООО «УЖК Энергия» (4,3 млн руб.), ТСЖ «Космонавтов 38 А» (3 млн руб.), ООО «УК «ЖКХ ЭЛЬМАШ» (2,6 млн руб.), ТСЖ «Космонавтов, 68» (1,6 млн руб.), ООО «УК «Зелёный город» (16,8 млн руб.), ООО «УК «Перспектива» (4 млн руб.), ТСЖ «Девятка» (2 млн руб.) и ТСЖ «Таганская-17» (1,7 млн руб.).

В Кировском районе без паспортов готовности к зиме остались дома семи должников: ПЖЭК 210 (4,7 млн руб.), ТСЖ «Кедр» (6,3 млн рублей), ТСЖ «ОКРАИНА» (3,6 млн руб.), ПЖЭК № 135 (2,7 млн руб.), ООО «Прогресс-Урал» (2,7 млн руб.), ТСЖ «18 городок» (2 млн руб.), ТСЖ «Гагаринский» (1,4 млн руб.).

В Ленинском районе оставили жильцов без тепла пять УК и ТСЖ. Здесь больше всех задолжало ООО «Ремстройкомплекс» - 46, 6 млн руб. За ним идут ООО УК «Ирюм» (22,7 млн руб.), ООО «УК «Жилой комплекс «Изумрудный» (8,8 млн руб.), ТСЖ «Парус» (1,8 млн руб.) и ООО «УК Стройжилсервис» (1,6 млн руб.).

В Железнодорожном районе в список неплательщиков угодили шесть организаций. Хуже всех дела обстоят у ООО «УК «Стрела» - 51,5 млн руб. Также в список угодили: ООО «УК ЭКО» (6,4 млн руб.), ООО «УК «СЕВЕРКА» (14 млн руб.), ТСЖ «Подгорная, 6» (2,2 млн руб.), ТСЖ «ТЕХНИЧЕСКАЯ 48» (2 млн руб), ООО «УК «Гранит» (10,4 млн руб.).

В Верх-Исетском отопительный сезон сорвали шесть компаний: ООО «Управляющая компания «Пионер» (16,3 млн руб.), ТСЖ «Токарей 24» (3 млн руб.), ООО «УК «СД-Эксплуатация» (6,3 млн руб.), ТСЖ «Южный-2» (4 млн руб.), ООО «УК «Сервико» (3,6 млн руб.) и ТСЖ «Улица Московская, 1» (1,5 млн руб.).

В Октябрьском районе отопления не дадут в дома, относящиеся к зоне обслуживания ООО «РЕМСТРОЙКОМПЛЕКС» (40,4 млн руб), ООО «УК «Шарташская» (8,3 млн руб.), ООО «Управляющая компания «Пионер» (5,6 млн руб.), ТСЖ «Авиаторов, 12» (1,9 млн руб.) и ТСЖ «Виктория» (1,4 млн руб.).