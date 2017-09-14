В Иркутске открылся Байкальский экологический форум

Конкурс технологий по очистке воды стартовал на площадке Байкальского экологического форума. Свои разработки в Иркутске представили более 50 компаний со всего мира, сообщает Общественное Телевидение России.

Организаторам мероприятия предстоит выбрать три лучшие технологии. Их будут внедрять на берегах Байкала. Сейчас там действуют 32 очистных сооружения, а вокруг озера расположены более сотни населённых пунктов. Те системы, которые сейчас используются, не справляются со своей задачей. Эксперты видят сложность в том, что вода в озере гораздо чище, чем та, что прошла все стадии обработки.