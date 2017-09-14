Forbes удалил колонку Лизы Песковой из-за плагиата

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза Пескова стала колумнистом российского журнала Forbes. Первая ее колонка подверглась цензуре и была удалена за плагиат, но потом вновь возвращена с поправками.

Заимствованное творчество Песковой вышло под названием «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование». Колонка от 12 сентября была посвящена возможностям дистанционного обучения. Текст новоиспеченного автора Forbes не прошел проверку в антиплагиате и был удален, но позже восстановлен уже со ссылками на первоисточники, как того требуют стандарты журнала.

Лиза Пескова при работе над текстом пользовалась несколькими источниками, которые и повторила почти без переработки. Так один абзац она скопировала из издания «Мел» за 2016 год, практически полностью повторила публикацию женского журнала Passion за 2011 год, скопировала историческую справку о первом университете, который ввел дистанционное образование, «передрала» отдельные куски из реферата по педагогике за 2012 год, который можно встретить в продаже.

По данным «Дождя», в конце августа Лиза Пескова покинула ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова и вернулась учиться в Париж.



