С восьми до восьми

Сокращение светового дня влияет на график работы транспортной компании «Байкал Сервис» в обратной пропорции. Теперь грузы в волгоградском филиале принимаются и отправляются с 8 часов утра до 20 часов вечера.

Новый режим работы распространяется на будние дни и подстроен под клиентов компании.

— От месяца к месяцу мы фиксируем прирост грузооборота, — отметил генеральный директор волгоградского филиала ТК «Байкал Сервис» Игорь Платонов. – К тому же растет число клиентов — физических лиц. У многих из них рабочий день совпадал с нашим старым восьмичасовым графиком. Переход на двенадцатичасовой режим поможет им воспользоваться нашими услугами без спешки и отрыва от основной работы.

Кроме того, удлиненный рабочий день потребовал привлечения дополнительных кадров. Это значит, что в ТК «Байкал Сервис» появились новые рабочие места.