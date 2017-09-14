Почта России вводит консультации для пенсионеров в Свердловской области

Совместный проект Почты России и ОПФР по Свердловской области стартовал в рамках областного месячника (27 августа – 1 октября), посвященного Дню пенсионера. Первые «консультационные часы» прошли в отделениях почтовой связи Нижнего Тагила и Первоуральска с участием руководителей районных управлений Пенсионного фонда.

В режиме «Консультационного часа» пенсионерам, посетителям, сотрудникам отделений почтовой связи были даны индивидуальные консультации по вопросам назначения, перерасчета, доставки пенсии; индексации и корректировки пенсий работающим пенсионерам; разъяснены актуальные вопросы пенсионного законодательства. Интерес к мероприятию проявили как действующие пенсионеры, так и будущие. Посетители отделений почтовой связи смогли задать интересующие их вопросы напрямую специалистам Пенсионного фонда.

«Подобные встречи имеют практический характер и интересны всем его участникам, - отметил Андрей Богер, заместитель директора МР «Урал» Почты России. - Многие клиенты почты воспользовались возможностью и предоставили сведения о детях с целью проверки установления выгодного варианта исчисления размера пенсии за «нестраховые» периоды, кто-то получил ценную информацию об изменениях пенсионного законодательства. Для наших клиентов, особенно пенсионного возраста, это тем интереснее, что отделения почтовой связи находятся в шаговой доступности от них. Мы планируем распространить эту практику на отделения почтовой связи в других муниципальных образованиях».

Кроме того, для пенсионеров Свердловской области работает единый телефон «горячей линии» 7-922-120-8800. По телефону можно уточнить сроки выплаты пенсий, назначение социальных и компенсационных выплат, обозначить удобное время для доставки пенсий. Номер телефона указан на персонифицированных выплатных поручениях, которые доставляет почтальон вместе с пенсией.

Напомним, что Почта России является единственной организацией, оказывающей населению услугу по выплатам пенсий повсеместно. Кроме того, по желанию клиента выплаты в установленный срок могут быть с соблюдением всех мер безопасности доставлены на дом, освобождая пенсионеров от необходимости выходить из дома, в том числе по состоянию здоровья. Отдельным преимуществом доставки пенсий и пособий является широкая разветвленная сеть федерального почтового оператора, в связи с чем выплаты могут осуществляться даже в тех населенных пунктах, где отсутствуют банковские учреждения.