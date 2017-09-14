Голодец: в России женщины зарабатывают гораздо меньше мужчин

Российские женщины в среднем зарабатывают почти на треть меньше мужчин. Об этом сообщила 14 сентября на заседании координационного совета вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.

Вице-премьер кабмина РФ Ольга Голодец заявила о том, что в России женщины зарабатывают на 26% меньше мужчин.

Цифру по зарплате Голодец привела как иллюстрацию к национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. Голодец уточнила, что по соотношению доходов женщин и мужчин Россия отстает от множества европейских стран. Вице премьер привела и конкретный цифры статистики. По итогам 2015 года средняя «мужская» зарплата – 38,6 тысяч рублей, тогда как женщины в среднем получали по 28 тыс. рублей.