Глава избирательной комиссии Санкт-Петербурга лишен части полномочий
14 сентября 2017, 14:03 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В четверг, 14 сентября, в рамках заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии было решено лишить части полномочий руководителя государственного органа Виктора Панкевича.
Изменения уже внесены в регламент. Теперь председатель горизбиркома не может единолично обращаться в суд с исковыми заявлениями. Кроме того, он больше не имеет полномочий для утверждения структуры и штата ГИКа. Также утверждение всех финансовых смет будет утверждаться исключительно в порядке голосования, передает "Фонтанка".
Подчеркивается, что за вышеуказанные изменения в регламент свои голоса отдали 11 членов горизбиркома.