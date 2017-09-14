Глава избирательной комиссии Санкт-Петербурга лишен части полномочий

В четверг, 14 сентября, в рамках заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии было решено лишить части полномочий руководителя государственного органа Виктора Панкевича.

Изменения уже внесены в регламент. Теперь председатель горизбиркома не может единолично обращаться в суд с исковыми заявлениями. Кроме того, он больше не имеет полномочий для утверждения структуры и штата ГИКа. Также утверждение всех финансовых смет будет утверждаться исключительно в порядке голосования, передает "Фонтанка".

Подчеркивается, что за вышеуказанные изменения в регламент свои голоса отдали 11 членов горизбиркома.