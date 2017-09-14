Микрорайон Теплотехнического института частично отключат от электричества

В ночь с 16 на 17 сентября микрорайон Теплотехнического института отключат от электроэнергии. Плановые работы запланированы с 23-00 до 8-00.

Работы будут проводиться на ветке, которая питает квадрат улиц: Кожзаводская – Болейко – Набережная – Братьев Кашириных – Краснознамённая. Специалисты ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» отмечают, что электроэнергия может быть отключена частично, то есть не в каждом доме и не на всю ночь.