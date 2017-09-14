Росгвардия предлагает ограничить получение лицензий на оружие

Получение лицензии на огнестрельное оружие требуется усложнить, считают в Росгвардии. Ведомство подготовило проект поправок в соответствующий закон и передало их на рассмотрение специалистам по лицензированию.

Об инициативе Росгвардии ввести дополнительные ограничения на продажу и лицензирование огнестрельного оружия сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонида Веденова.

Сотрудник ведомства уточнил, что, например, предлагается расширить список причин отказа во владении огнестрельным оружием: «отказать по причине повышенной опасности нарушения прав и свобод граждан и т.д».

Точно такой же принцип действует в системе частной охранной деятельности и его предлагается распространить на всех граждан, которые хотят приобрести оружие.