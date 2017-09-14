Выбраны стартовые площадки для строительства домов по программе реновации

В четверг, 14 сентября, заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй сделал важное заявление.

Власти столицы выбрали стартовые площадки для строительства домов по программе реновации. Согласно последней информации, в настоящий момент точный перечень находится на последнем согласовании и будет озвучен до 1 октября текущего года, передает сегодня ТАСС.

Напомним, что ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин уже называл эту дату, говоря об утверждении списка стартовых площадок для возведения зданий.