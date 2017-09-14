Москалькова заявила, что иногда ей хочется применить против людей оружие

В четверг, 14 сентября, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сделала жесткое заявление.

Она уточнила, что иногда ей хочется использовать оружие против нарушителей прав граждан. Москалькова подчеркнула, что подобное желание появляется, когда возникают вопиющие случаи несправедливости и циничного отношения к правам человека. В эфире телеканала ГТРК "Дальневосточный", она добавила, что некоторые люди ломают судьбы другим.

Отметим, что Татьяна Москалькова имеет звание генерал-майора милиции, но отмечает, что не стреляла в тире уже около двух лет.