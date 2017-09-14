СМИ: в Омске дорожные ямы стали засыпать картошкой

Необычный метод ямочного ремонта дорог появился в Омске. 13 сентября в местных соцсетях было опубликовано фото дорожной колдобины, которая была аккуратно засыпана картофелем. Так «отремонтировали» трассу.

Дорожную яму в Омске «отремонтировали» с помощью картошки. Фотография необычного «ремонта» появилась на страничке региональной соцсети, пишут «Известия». Известно, что «ямочный ремонт» был проведен напротив дома №118 по улице 50 лет Октября. Яму засыпали дорожные службы, а не местные жители, как можно было бы предположить. Люди шутят, что подобный ремонт свидетельствует о развитии биотехнологий: картофель надежнее некачественного асфальта.