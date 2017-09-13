В Москве приземлился самолет со спасенными в Ираке российскими детьми

В московской воздушной гавани Домодедово произвел посадку самолет, на борту которого находятся спасенные в Ираке российские дети. Два российских ребенка были вывезены из зоны боевых действий.

В столичном аэропорту Домодедово приземлился самолет с двумя российскими детьми на борту. Детей спасли в Ираке, вызволив их из зоны боевых действий, сообщает РИА Новости.

Из Багдада до Москвы спасенных детей восьми и девяти лет сопровождал представитель главы Чечни Рамзана Кадырова Зияд Сабсаби.

В текущем году это уже третий случай, когда российских детей вывозят из Ирака. В августе в аэропорт Грозного были доставлены пятеро дагестанских детей, которых тоже спасли в Ираке.