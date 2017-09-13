Шнуров поддержал проводниц РЖД, уволенных за пародию на его клип

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал двух ростовских проводниц, уволенных из РЖД за пародию на его клип «В Питере — пить», а путешествующим порекомендовал летать на самолетах.









Две ростовские проводницы разместили в интернете видеоролик, на котором девушка в форме РЖД пьет из бутылки, похожей на водочную. К концу клипа она начинает обливаться ее содержимым. Вряд ли рядовые сотрудницы на железной дороге получают такие зарплаты, что могут позволить себе умываться водкой. Однако руководство посчитало, что своим поведением девушки опорочили честь и достоинство работника железнодорожного транспорта, и рекомендовало не принимать на работу уволенных. Одной из «звезд» грозит вылет из университета путей сообщения, где она учится.



