«Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел встречу с Министром внутренних дел, министром юстиции Сингапура Касивисванатаном Шанмугамом», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что между Россией и Сингапуром налажен содержательный политический диалог, который осуществляется, в том числе, в рамках соглашений старших должностных лиц Россия-АСЕАН по противодействию транснациональной преступности, совместной рабочей группы по борьбе с международным терроризмом, Регионального форума АСЕАН по безопасности и АСЕАНАПОЛ.

Глава МВД России констатировал взвешенные, неангажированные подходы Сингапура к актуальным региональным и международным проблемам, настрой на содействие формированию справедливого и безопасного миропорядка и подчеркнул важность перспективы подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Сингапура.

«Первоочередной задачей международного полицейского сотрудничества считаю противодействие терроризму и преступлениям экстремисткой направленности», - сказал российский Министр, добавив, что МВД России готово делиться накопленным значительным опытом в данной области. Обмен информацией может осуществляться как на двухсторонней основе, так и по каналам Интерпола, членами которого являются Россия и Сингапур.

В этой связи, глава российского ведомства отметил успешное проведение в июле текущего года в Сингапуре международного конгресса по вопросам безопасности «Мир Интерпола 2017».

«МВД России открыто к взаимодействию по самому широкому спектру вопросов правоохранительной деятельности», - сказал Владимир Колокольцев в завершение встречи.