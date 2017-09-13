В России появился новый компьютерный вирус-вымогатель

Новая вирусная программа появилась во всемирной паутине. Программа MSIL/Hoax.Fake.Filecoder вымогает деньги у пользователей. Распространяется вирус с помощью писем с вложениями или ссылками на них.

Новый вирус-вымогатель обнаружили специалисты компании ESET, сообщает «Лайф».

Вирус MSIL/Hoax.Fake.Filecoder попадает на компьютер в виде письма с вложением или со ссылкой на файл. Как предлог мошенники используют «исковые заявления», «кредитные договора» или «неоплаченные счета». Когда операционная система компьютера заражается вирусом, на экране появляется требование выкупа в размере 0,5 биткоина. Через три дня выкуп грозятся увеличить вдвое, а через неделю все зашифрованные файлы на компьютере будут безвозвратно удалены кибермошенниками.