Встреча СМИ с Роскомнадзором не всегда заканчивается штрафом

В Москве 12 сентября в Центральном доме журналиста состоялась встреча в формате круглого стола по теме «Практика работы Роскомнадзора с обращениями граждан и эффективная коммуникация регулятора со СМИ». Мероприятие было организовано союзом издателей «Национальная ассоциация издателей» (НАИ) совместно с Союзом журналистов России.

В работе круглого стола приняла участие Мария Кузнецова, начальник отдела Роскомнадзора в сфере массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу, Светлана Дзюбинская, начальник отдела начальник отдела периодической печати Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также руководители ведущих издательских домов, редакций, журналисты и эксперты медиарынка.

На встрече велось обсуждение методологических основ, положений и принципов работы Роскомнадзора со СМИ. Особенно полезной была информация о том, на что следует издателям обратить внимание при публикации материалов в журнально-газетной продукции, как не совершать типичные ошибки, связанные с нарушениями в предвыборный период и как помочь издателям избежать санкций государственных контролирующих органов.

М. Кузнецова выделила два типа жалоб по обращениям граждан. Первый касается выходных данных и информации о СМИ, а второй непосредственно того контента, который есть в газете, сетевом издании, радио- и телепередачах. Причём за соответствием содержания СМИ нормам российского законодательства также следит система мониторинга, которая введена ещё с 2016 года и действует сегодня по всей стране.

Особо стоит отметить разъяснения Марии Анатольевны в области размещения гиперссылок на сторонние ресурсы. Если на этих ресурсах (как, например, в случае с рэп-баттлом «Oxxxymiron vs. Гнойный») будет что-то, что нарушает Закон о СМИ, то Роскомнадзор будет привлекать издание к ответственности.

Кроме того, особое внимание было уделено проблеме публикации личных данных несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий или бездействия. Как разъяснила М. Кузнецова, для того, чтобы указывать подобные сведения в материале необходимо получить письменное разрешение родителей, опекунов, либо самого несовершеннолетнего, если он старше 14 лет. Причём, если эту информацию получили в одном СМИ, то это может считаться нарушением, если вы перепечатали эти сведения, но конкретно ваше издание разрешение на публикацию сведений не получало.

Как отметила М. Кузнецова, второе по частоте выявления нарушений – это упоминание экстремистских организаций без указания, что их деятельность в России запрещена:

«Точно также достаточно большое количество СМИ попадается с этим нарушением. Основное это «Правый Сектор», Меджлис крымско-татарского народа, Misantropic Division (все эти организации запрещены в России – прим. ред.), и т.д. Вообще весь список подобных организаций размещается на сайте Минюста. Если вы чувствуете, что пишите на какую-то такую тему, которая связана с этими вопросами, то зайдите на сайт, чтобы просто себя проверять. От редакции ничего и не требуется кроме того, чтобы в скобках указать, или поставить звёздочку и сделать сноску, что данная организация запрещена на территории РФ», – рассказала М. Кузнецова.

Вдобавок в рамках круглого стола были заданы вопросы от самих представителей издательств и редакций по различным нюансам в области практики работы Роскомнадзора, на которые отвечала Мария Кузнецова.

В завершение мероприятия Андрей Авдонин, президент НАИ, подчеркнул, что Союз издателей, готов принимать обобщённые вопросы и направлять их к Роскомнадзору, чтобы взаимодействие между регулятором и СМИ выстраивалось более чётко, а сами издания реже совершали правонарушения.