Ветеран «Альфы» не исключил, что массовые эвакуации были проверкой спецслужб

Массовые эвакуации из различных общественных мест во многих регионах страны из-за анонимных звонков о заложенных бомбах могут быть антитеррористической проверкой оперативного реагирования, которая проводится спецслужбами.

Такое предположение выдвинул ветеран группы «Альфа» Игорь Шевчук в разговоре с журналистами телеканала «360». Он отметил, что обычно правоохранители выходят на след телефонных террористов достаточно быстро, а тут в течение четырех дней не знают, откуда поступают звонки. Вряд ли подобное могло случиться по недосмотру спецслужб, считает эксперт по безопасности.

Если это организованная акция, а иначе быть не могло, учитывая ее масштаб, злоумышленники должны были общаться между собой по телефону либо интернету, и тогда информация была бы перехвачена спецслужбами. «Я не удивлюсь, если вдруг чуть позже официальные лица от какой-нибудь нашей службы заявят, что это было проведено в рамках антитеррористической проверки оперативного реагирования. Я этого не исключаю», - заявил Шевчук.



