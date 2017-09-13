Спецслужбам поручено расследовать уголовное дело об угрозах взрывов в Москве

После поступления свыше 30 анонимных, заведомо ложных, звонков об угрозе взрывов в Москве заведено уголовное дело по статье 207 УК РФ. К расследованию подключены спецслужбы.

Ни одно из сообщений, поступивших в 25 регионов страны, начиная с 10 сентября, не подтвердилось. Сегодня «телефонные террористы» усиленно «атакуют» правоохранительные органы столицы. Из-за ложных звонков в Москве было эвакуировано около 15 тыс. человек из общественных мест, включая 30 тыс. сотрудников и посетителей ГУМа, еще 300 человек с Красной Площади.



