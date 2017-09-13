Актер Юрий Стоянов прокомментировал ссору Урганта и Соловьева

Про ссору телеведущих Ивана Урганта и Владимира Соловьева «Аргументы недели» сообщали ранее. Втянутым в ссору оказался известный актер Юрий Стоянов, который прокомментировал конфликт двух шоуменов.

Актер Юрий Стоянов считает, что Иван Ургант и Владимир Соловьев зашли слишком далеко в выяснении отношений на публике, сообщает портал «Дни.ру».

При этом Стоянов напомнил, что за 20 лет существования юмористической программы «Городок» с его участием он никого своими шутками не задел. Даже на персональные пародии обид не было. Стоянов признался, что политики или чиновники считали за честь появиться в «Городке», пусть и в пародийном качестве.