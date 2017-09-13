ФСО сообщила об эвакуации ГУМа

Федеральная служба охраны (ФСО) сообщила о поступившем анонимном звонке о минировании ГУМа в центре Москвы. Предполагается, что после проверки, торговый центр снова откроется в 18:00.



При этом на сайте ГУМа сообщается, что торговый центр закрыт до 18:00 по техническим причинам. Всех находящихся в здании людей эвакуировали – около 30 тыс. человек.



Сегодня «телефонные террористы» «заминировали» в столице сразу несколько торговых центров: «Ритейл парк», «Европейский», «Капитолий», «Метрополис» и др. Поступали звонки и об угрозах взрывов на вокзалах, гостиницах и вузах - университете им. Сеченова, Российской правовой академии Минюста и МГИМО. Звонившие даже грозились подорвать Красную площадь. Однако до сих пор ни один из сигналов не подтвердился.



Комментируя действия злоумышленников, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заметил, что «телефонные террористы» «не только наносят серьезнейший материальный ущерб, но и играют на руку настоящим террористам, которым особенно комфортно работать в условиях паники».



