Медведев рассказал о выделении 6,5 млрд руб. для неработающих пенсионеров

Правительство выделило регионам из федерального бюджета 6,5 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров, имеющих доход ниже регионального прожиточного минимума, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.



Сегодня будет распределен еще один миллиард рублей. Это позволит получить дополнительную сумму к пенсии свыше 400 тысячам человек.



Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников написала, что в ближайшие три года пенсии россиян сократятся в реальном выражении. По прогнозам Минэкономразвития, в следующем году пенсии снизятся на 0,7%, а в 2019–2020 годах - на 0,6%. Это происходит по причине того, что не индексируются пенсии работающим пенсионерам, которых у нас в стране насчитывается треть от всей армии пенсионеров.



