По просьбе ветеранов свердловское правительство построит газопровод

12 сентября глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областному правительству проработать вопрос строительства межпоселкового газопровода "деревня Анатольская – село Шиловка" в Пригородном районе Горноуральского городского округа. С такой просьбой, напомним, к главе региона в августе обратились ветераны НТМК во время его рабочего визита в Нижний Тагил.

Житель деревни, ветеран-металлург Валерий Овчинников рассказал Евгению Куйвашевуо том, как он вместе с односельчанами уже несколько лет добивается появления в Анатольской голубого топлива. В 2012 году они подготовили проектно-сметную документацию на межпоселковый газопровод протяженностью в 16 километров. Однако госэкспертизу этот проект, сделанный с некоторыми ошибками, не прошел. Глава региона взял паузу для изучения вопроса и пригласил к себе Валерия Овчинникова, а также старосту деревни Николая Гаврилова через месяц после встречи в Нижнем Тагиле для того, чтобы предметно поговорить о газификации населенного пункта.

По итогам разговора Евгений Куйвашев поручил принять комплекс мер для того, чтобы газ в домах жителей Анатольской появился уже зимой 2018 года. Средства на решение этой задачи будут выделены из областного и местного бюджетов, а также привлечены из внебюджетных источников. По оценке министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, общая стоимость строительства газопровода и разводящих сетей оценивается приблизительно в 80 миллионов рублей. При этом создание инфраструктуры позволит газифицировать не только деревню Анатольская, где сегодня расположены около 100 домов, но и село Шиловка с 500 домами.

"Разговор с главой региона Евгением Владимировичем Куйвашевым получился конструктивным и очень полезным. Когда мы сегодня приедем в деревню с новостью о том, что скоро у нас будет газ, нас там на руках будут носить", – сказал Валерий Овчинников.

Отметим, в Свердловской области ежегодно строится около 500 километров газовых сетей. За последние пять лет газ появился в семьях более чем 40 тысяч уральцев. Более того, областные власти уделяют внимание не только сознанию необходимой инфраструктуры, но и тому, чтобы люди получили реальную возможность ею пользоваться. Для этого по инициативе Евгения Куйвашева в регионе был разработан, а затем и принят, законопроект, согласно которому был расширен перечень получателей льгот на подключение жилья к газу. Субсидию в размере до 35 тысяч рублей на эти цели теперь могут получать не только малообеспеченные граждане, но и неработающие пенсионеры.