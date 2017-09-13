«Волгофарм», я тебя съем!

Судьбу привлекательных активов – ГУПов «Волгофарм» (аптеки), «Заря» (производство и реализация овощей) и «Взрывпром» (услуги по сносу зданий) должны будут обсуждать сегодня депутаты областной думы на очередном заседании. Государственным предприятиям предлагают стать акционерными обществами.

Учитывая состав областной думы, подавляющее большинство которой члены «Единой России», большого сопротивления задуманному не будет. Разве что кое-кто из коммунистов традиционно может подкинуть пару ложек оппозиционной каши – обычно это делает депутат Таранцов. Только кто же его слушать будет – на то у нас и демократия с вертикальной вертикалью.

В областной администрации уверяют, что в результате преобразований из государственных на сегодня предприятий сделают акционерные общества, 100% акций которых будут принадлежать самой администрации. Однако как говаривал один исторический персонаж: самое главное нАчать. Акции можно и продать, можно использовать в качестве залога под коммерческие кредиты, которые часто берут наши городские и областные финансисты. А дальше – дело техники. Оказывается, запал приватизационных 90-х не сдулся. Каждый раз находится, что прокрутить через мясорубку. Велика Россия и миллионный город, всё не приватизируешь, найдется какой-нибудь да кусочек.

Страдания «Волгофарма» начались ещё при первом губернаторе на «Б», который уволил директора предприятия Наталью Божко - человека, создавшего государственную аптечную империю, стабильно приносящую прибыль. Второй Б-руководитель Волгоградской области сперва помпезно вернул директора на должность, но очень скоро понял, что кузнец ему ни к чему, и посадил в кресло сговорчивого человечка, а в замы к нему определил собственную дочь. А «Волгофарм» протолкнул в список предприятий, готовящихся к приватизации.

Исторический ход событий покатился так, что и на этот раз колобочек ушёл от хищников. Пришедший на воеводство следующий Б снова вернул проверенного государственным предприятием директора и даже трибунил, что надобно остановить процесс приватизации. Деньги-то проедим, говорил, а позор останется. Обещал не становиться соучастником этого постыдного процесса, мешающего движению вперёд.

Колобочку стали наращивать бока, собирая по амбарам и закромам муниципальные аптеки и присоединяя к голове – «Волгофарму». Когда румяность да вкусных дух снова стали будоражить аппетит губернатора и его коллег, директора Божко опять попросили с вещами на выход – ну, ей Богу уже до колик не смешно . А общественности придумали мантру о грозящем банкротстве прибыльного предприятия.

Ну не может у нас государственное предприятие жить в шоколаде. Не может рачитель допустить, чтобы прибыль в налоги конвертировалась. Не по-хозяйски. Пекутся колобки в государственных печах, а на обеденный стол частным порядком попадают.

Софья СОРОКА