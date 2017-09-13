Православные экстремисты угрожают екатеринбургским кинотеатрам

Православная организация «Христианское государство — Святая Русь» отправила руководству кинотеатра в ТРЦ "Фан-фан" письма с угрозами и требованием не пускать в прокат фильм "Матильда", сообщает паблик в ВК "Интересный Екатеринбург".



В тексте письма отмечается, что любая афиша или баннер с изображением фильма будут расценены как «желание унизить Святых Православной Церкви и призыв к «русскому майдану», а обращение в полицию — «как желание заработать на прокате «Матильды»». За неповиновение активисты обещают применить «радикальные методы борьбы с беззаконием и безумием». –

"Кинотеатры начнут реально поджигать. Провокаторы проплатят поджоги. Много средств даже не нужно — за каждый подожженный кинотеатр многим будет достаточно и 5−10 тысяч рублей", - в частности, указано в письме.

Стоит отметить, что сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» уже отказались от проката "Матильды" после аналогичных угроз.