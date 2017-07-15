Непогода из Москвы и так не уходила, да еще и очередной шторм накрыл столицу. Ливневки Москвы не справляются с потоками воды и несколько улиц частично затоплены. В МЧС предупреждают, что будет еще хуже.

В столице объявлен «желтый» уровень опасности, который и не снимался все это время, пишет газета «Известия». К моросящему дождю, который перемежался проблесками солнца, добавился шторм. Непогода «доставила» в Москву очередную рекордную порцию осадков и сильнейший ветер.

В Москве 15 июля под вечер ожидается град и сильная гроза. В метеослужбах говорят о том, что непогода продержится как минимум до 21.00 субботы. При этом дожди будут очень интенсивными.