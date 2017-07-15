Двух полковников ФСБ заподозрили в получении взяток за защиту дипломатов

Начальник одной из служб центрального аппарата Федеральной службы безопасности Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков оказались фигурантами уголовного дела о получении взятки в крупном размере.

Как пишет "Коммерсант", их подозревают в вымогательстве взяток за обеспечение безопасности главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ и его клиентов. Свидетелем в этом деле оказался ООО «ЧОП “Отряд-1”» Глеб Сницеров, который и рассказал о вымогательстве сотрудникам управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Общая сумма взятки составляет как минимум 400 тысяч рублей, 200 из которых были переданы под наблюдением сотрудников УСБ.

В настоящее время оба офицера находятся под арестом в СИЗО. Между тем, ЧОП Сницерова и ГлавУпДК при МИД России все же заключили договор стоимостью 113,9 млн руб.. Он будет действовать в течение двух лет - с 9 июня 2017 по 31 июля 2019 года.