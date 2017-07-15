Российские врачи спасли жизнь японскому туристу

Генеральное консульство Японии во Владивостоке поблагодарило коллективы медицинских учреждений Приморского края за спасение соотечественника. Ему была оказана экстренная медицинская помощь.

Гражданин Японии избежал смертельной опасности благодаря помощи сотрудников территориального центра медицины катастроф и Находкинской городской больницы, говорится в сообщении японской стороны.

68-летнего туриста из Японии с болью в животе доставили в Находкинскую городскую больницу прямо с круизного судна Costa NeoRomantica, на котором он путешествовал с женой. Судно находилось в 120 км от Находки, в город больного переправили с помощью спасательного буксира. Врачи экстренно прооперировали туриста по поводу перфоративной язвы. 4 июля его выписали из больницы, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.